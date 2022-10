Starkoch in Sissach – Geschichten aus der königlichen Küche Bill Clinton, Jassir Arafat, George W. Bush und natürlich Queen Elisabeth II – Anton Mosimann hat viele prominente Gaumen gekitzelt. Am Donnerstag erzählt er im Oberbaselbiet aus seinem Leben. Daniel Aenishänslin

Anton Mosimann (mit typischer Fliege um den Hals) 2004 in seiner Londoner Küche mit dem heutigen König Charles III und der britischen Schauspielerin Liz Hurley (rechts). Foto: Chris Young

Ins Nachtcafé der Volksstimme kommt am Donnerstag ein Mann, der 40 Jahre Queen Elizabeth II bekochen durfte. Starkoch Anton Mosimann kommt in die Obere Fabrik nach Sissach. Der 75-jährige Solothurner war unter anderem bekannt für sein Londoner Gourmet-Restaurant, in dem sich Mitglieder des Königshauses die Klinke in die Hand gaben. «Ich durfte für sie viele Essen kochen, die sie immer geschätzt hat», sagt Mosimann gegenüber SRF, «das wird mir fehlen.» Noch gut in Erinnerung sei ihm das Staatsbankett zum 60. Thronjubiläum der Queen von 2012. «Es waren 150 Leute, im Buckingham Palast – mit über 40 Königinnen und Königen. Eine unglaubliche Erfahrung», so Mosimann.

Bislang hat Mosimann nie öffentlich darüber gesprochen, was die königliche Familie isst. Das sei vertraulich. Vielleicht gewährt er in Sissach einen Einblick in die königliche Küche. Bekannt ist bisher nur, dass die Queen einfache, frische, fettarme Gerichte mochte.

Der nette König

Über 40 Jahre kenne er auch den neuen König, Charles III. Charles sei stets sehr grosszügig, nett und zuvorkommend gewesen, erzählt Anton Mosimann. Er hätte stets Zeit gefunden, ein paar Worte zu wechseln. «Ich wünsche ihm alles Gute für die grosse Aufgabe. Er wird es sicher richtig machen», sagt Mosimann.

2011 kochte er das Menü für die Hochzeit von Prinz William und Kate Middleton. 2004 wurde Anton Mosimann für seine Kochkünste der Orden eines «Officers of the British Empire» verliehen – von Ihrer Majestät der Königin höchstpersönlich.

Das Gespräch führen wird Robert Bösiger, ehemaliger Chefredaktor der Volksstimme und Mitarbeiter der Basler Zeitung. Es wird sein 100. und letztes Nachtcafé sein, das er moderiert.

