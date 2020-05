Senfkorn – Geschenke des Frühlings Kefen, kleine Karotten, junge Bohnen, Spargeln, Frühlingszwiebeln und Kohlrabi nach einem Rezept der Kochbuchautorin Elfie Casty ist ein unvergleichliches Gericht. Heinz Eckert

In der kurzen Spargelzeit darf man durchaus auch an die anderen Köstlichkeiten denken, die uns der Frühling beschert.

Es war ein kleiner Trost in Lockdown-Zeiten, dass wir trotz geschlossener Grenzen wenigstens nicht auf frische badische Spargeln verzichten mussten. So konnten wir sie in allen Varianten geniessen: gekocht, gebraten, gedämpft oder roh. Ob ganz oder als Ragout, ob als Hauptgang, Vorspeise oder Beilage – Spargeln schmecken immer, passen zu fast allem, und man kann kaum genug von ihnen kriegen.