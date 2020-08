Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + +

Streit am Historischen Museum Basel – Die GPK rügt Elisabeth Ackermann Im Konflikt mit dem Museumsdirektor Marc Fehlmann habe das Präsidialdepartement die Öffentlichkeit irreführend informiert, heisst es in einem Sonderbericht der Geschäftsprüfungskommission. UPDATE FOLGT

Marc Fehlmann Foto: LAB

Das Präsidialdepartement des Kantons Basel-Stadt habe im Konflikt mit dem Direktor des Historischen Museums Basel, Marc Fehlmann, die Öffentlichkeit irreführend informiert. Zu diesem Schluss kommt die Geschäftsprüfungskommission des Grossen Rats in einem am Donnerstag publizierten Sonderbericht.

«Nach Hinweisen auf Probleme im Historischen Museum Basel in einer externen Betriebsanalyse sowie Hinweisen auf einen Konflikt zwischen dessen Direktor und dem zuständigen Präsidialdepartement hatte die GPK bereits im vergangenen Jahr Abklärungen aufgenommen. Zwischenzeitlich liessen Medienberichte erkennen, dass der Konflikt eskaliert und dem Haus deswegen Schaden droht», heisst es in einer Mitteilung. Die GPK stelle fest, dass das Präsidialdepartement bei der Lösung der Probleme die in Paragraph 6 des kantonalen Museumsgesetzes garantierte Selbständigkeit des Hauses nicht genügend gewahrt habe.

Die Kommission habe mehrere Hearings durchgeführt, auch mit allen Hauptbeteiligten. Neben diversen anderen Dokumenten habe die GPK zudem das Personaldossier des Direktors eingesehen, um die Situation und den Konflikt einschätzen zu können. «Dabei wurde die Untersuchung durch Verzögerungen bei der Akteneinsicht erschwert», lässt die Kommission wissen. «Zum Zeitpunkt der Jahresberichterstattung der GPK im Frühjahr waren deshalb die Abklärungen noch nicht abgeschlossen, weshalb die Kommission jetzt ihre Erkenntnisse in einem Sonderbericht veröffentlicht.»

Der Streit zwischen dem von Regierungspräsidentin Elisabeth Ackermann geleiteten Departement und dem HMB-Direktor hatte sich in den letzten Wochen zugespitzt. Marc Fehlmann wurde Anfang August freigestellt.

