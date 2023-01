Handwerker verurteilt – Geschäftsführer nimmt Stellung zu tödlichem Dachfensterunfall Das Basler Strafgericht hat nach dem Tod einer jungen Frau zwei Installateure zu bedingten Geldstrafen verurteilt. Nun äussert sich der Hersteller zu den Sicherheitseinrichtungen. Isabelle Thommen

Eine 28-jährige Frau starb, weil sie ihren Hals nicht mehr aus einem automatisch schliessenden Dachfenster befreien konnte. Symbolfoto: Leo Wyden

Der Fall am Basler Strafgericht bewegt: Im August 2019 wurde eine 28-Jährige in ihrer Wohnung tot aufgefunden. Ein automatisch schliessendes Dachfenster hatte die junge Frau am Hals erdrückt. Das Gericht verurteilte am Donnerstag die beiden Handwerker, die einen Regensensor in das Dachfenster eingebaut hatten, zu bedingten Geldstrafen (lesen Sie hier alle Hintergründe zum Urteil).