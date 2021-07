Wegen mangelnder Impfbereitschaft – Basler Asylzentrum wird zum Corona-Hotspot 50 Personen im Bässlergut sind positiv getestet worden. Nun fordern rechte Politiker eine Ausgangssperre für die Asylsuchenden. Leif Simonsen

Das Basler Bundesasylzentrum ist ein Corona-Hotspot. Bereits im vergangenen Oktober war es in der Allschwiler Villa für minderjährige Asylsuchende zu einem Covid-Ausbruch gekommen. Foto: Jérôme Depierre

Im vergangenen Monat wurden 466 Covid-Neuinfektionen in Basel-Stadt registriert. Die meisten Ansteckungsquellen sind bekannt. Je ein Viertel der Infizierten haben sich im Nachtleben oder auf Reisen angesteckt, knapp ein Fünftel in der Familie. Bereits auf Rang vier folgt das Bundesasylzentrum Bässlergut, wie das Basler Gesundheitsdepartement am Freitag mitteilte und einen entsprechenden Beitrag des «Regionaljournals» von Radio SRF bestätigte. Ein Massentest habe ergeben, dass sich fünfzig Bewohnerinnen und Bewohner sowie ein Mitarbeiter mit Covid-19 angesteckt hätten. Die Infizierten befinden sich gemeinsam in Isolation, weitere hundert Personen wurden in die Quarantäne geschickt.

Weiter nach der Werbung