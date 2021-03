Prozess zum Tod von George Floyd – Gerichtsverhandlung beginnt mit neun Schweigeminuten Zum Auftakt des Prozesses gegen den weissen Ex-Polizisten haben die Verwandten des getöteten Afroamerikaners George Floyd an ihn erinnert. Danach sind in Minneapolis die Eröffnungsplädoyers gehalten worden. UPDATE FOLGT

Schweigeminuten in Minneapolis: Familienanwalt Ben Crump (l.) mit Freunden und Familienmitgliedern des verstorbenen George Floyd. Foto: Kerem Yucel (AFP/29. März 2021)

Zum Auftakt des Prozesses gegen einen weissen Ex-Polizisten wegen des gewaltsamen Todes des Afroamerikaners George Floyd erinnerten dessen Angehörige mit einer emotionalen Geste an ihn. Freunde und Anwälte der Floyd-Familie knieten acht Minuten und 46 Sekunden vor dem Gerichtsgebäude in Minneapolis (US-Bundesstaat Minnesota) nieder, was exakt der Dauer entspricht, während der der angeklagte ehemalige Beamte Derek Chauvin Floyd sein Knie in den Nacken gedrückt hatte. (Lesen Sie auch unseren Artikel: Ab heute schaut Amerika auf ihn, den Ankläger).

Anschliessend wurden die Eröffnungsplädoyers gegen Chauvin gehalten. Die Gerichtsverhandlung sei «ein Referendum» darüber, «wie weit Amerika in seinem Streben nach Gleichheit und Gerechtigkeit für alle gekommen ist», sagte der Anwalt der Floyd-Familie, Ben Crump. «Die Fakten sind einfach. Was George Floyd tötete, war eine Überdosis an exzessiver Gewalt.»

Prozess dauert ungefähr einen Monat

Chauvin ist vor dem Gericht im US-Bundesstaat Minnesota wegen Mordes und Totschlags angeklagt. Dem 44-Jährigen drohen bis zu 40 Jahre Haft, falls er für den am schwersten wiegenden Vorwurf, «Mord zweiten Grades», verurteilt wird. Da die Öffentlichkeit aufgrund der Corona-Pandemie nicht an der Verhandlung teilnehmen kann, wird diese im Internet übertragen. Es wird erwartet, dass der Prozess etwa einen Monat lang dauert.

Chauvin hatte am 25. Mai 2020 dem wegen eines mutmasslich falschen 20-Dollar-Scheins festgenommenen Floyd fast neun Minuten lang das Knie in den Nacken gedrückt, obwohl dieser mehr als 20 Mal klagte, er bekomme keine Luft. Floyds auf einem Handyvideo festgehaltener Tod löste in den USA beispiellose Proteste der Black-Lives-Matter-Bewegung gegen Rassismus und Polizeigewalt aus.

Drei weitere ehemalige Polizeibeamte sind ebenfalls im Zusammenhang mit dem Tod von Floyd angeklagt worden. Sie sollen zu einem späteren Zeitpunkt einzeln vor Gericht gestellt werden.

AFP/fal

