Einbürgerung zu Unrecht verweigert – Gericht hebt Landratsbeschluss auf Ein 64-jähriger Kurde erhielt das Baselbieter Bürgerrecht nicht, weil der Landrat ihn aufgrund eines fragwürdigen Urteils aus der Türkei für einen PKK-Propagandisten hielt. Das Kantonsgericht korrigierte nun diesen Entscheid. Thomas Gubler

Wer an friedlichen Kurdendemonstrationen teilnimmt, muss noch lange kein PKK-Mitglied sein. Foto: Florian Baertschiger

Richter Stefan Schulthess sprach von einem «Schnellschuss». Und weil ein Schnellschuss selten genau und sorgfältig abgegeben werden kann, müssen die Baselbieter Sicherheitsdirektion, die Petitionskommission und last, but not least der Landrat noch einmal über die Bücher. Die Abteilung Verfassungs- und Verwaltungsrecht (VV) des Kantonsgerichts hat am Mittwoch nach intensiver Beratung entschieden, dass der Landrat im Januar dieses Jahres nach entsprechendem Antrag seiner Petitionskommission einem 64-jährigen Kurden das Kantonsbürgerrecht zu Unrecht verweigert hat. Das Gericht hat die Beschwerde des Gesuchstellers einstimmig gutgeheissen, den entsprechenden Landratsbeschluss aufgehoben und die Sache zur Neubeurteilung im Sinne der richterlichen Erwägungen zurückgewiesen.