Klage gegen die Bank – Geprellte Familie verlangt von Julius Bär 22 Millionen Schadenersatz Das Ehepaar P. wurde von einem ehemaligen Julius-Bär-Berater um Millionen gebracht. Dabei hat es ihn wie einen Sohn behandelt. Jorgos Brouzos Sabina Bobst (Fotos)

Ehemann G. P. und Ehefrau V. P.: Sie wollen ihr Geld von der Bank Julius Bär zurück. Foto: Sabina Bobst

Sie vertrauten ihm. Das Ehepaar G. P. (77) und V. P. (78) – sie wollen mit ihren vollen Namen nicht in den Medien erscheinen – sah in B. G. (Name der Redaktion bekannt) mehr als nur seinen Bankberater. Er vermittelte ihnen den Eindruck, Teil der Familie zu sein. Fast zwanzig Jahre kümmerte sich der Schweizer Banker um ihr Geld. Bis die Eheleute P. merkten, dass mit den Zahlungsflüssen auf ihren Konten etwas nicht stimmen konnte.