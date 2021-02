FCB-Trainer Sforza unter Druck – Gepackte Koffer und deutliche Worte FCB-Trainer Ciriaco Sforza will nach dem 2:6 gegen Winterthur gemeinsam mit der Mannschaft aus der Krise herausfinden. Aber ist das überhaupt noch möglich? Tilman Pauls

Ciriaco Sforza bemängelte die fehlende Einstellung seiner Spieler bei der Cup-Niederlage gegen Winterthur. Foto: Keystone

Man muss das Spiel gegen Winterthur nicht gesehen haben, man muss nicht mal das Ergebnis kennen, um zu wissen, dass der FC Basel sich spätestens seit diesem 2:6 in einer seiner grössten Krisen befindet. Da reicht schon ein kurzer Spaziergang rund ums Stadion.

Am Freitagmorgen türmen sich vor dem Eingang der FCB-Geschäftsstelle mehrere Umzugskartons auf, so ist es zumindest auf einem Bild im Internet zu sehen. An der Wand neben dem Eingang hängt ein Transparent: «Burgener/Heri: Mietnomade im Elfebaiturm».

Wenig später taucht ein weiteres Bild auf, vom Trainingsplatz der Profis. Dort steht ein Rollkoffer, der mit zwei aufgeklebten Etiketten an Cheftrainer Ciriaco Sforza adressiert ist: «Ciri packe und gehen» und «Sforza erlöse unsere Basler Seele» steht da etwas ungelenk, aber darum nicht weniger verständlich.