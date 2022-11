Wärmeverbund Riehen – Geothermie-Anlage soll in zwei Wochen wieder Energie liefern Seit einem Schaden im März 2021 ist die Geothermie-Anlage in Riehen ausser Betrieb. Nun beginnen die zweiwöchigen Reparaturarbeiten. Danach soll die Anlage wieder genutzt werden können. Lea Buser , SDA

Im Rahmen des Projekts «geo2riehen» fanden im letzten Frühling Messungen statt, um den Untergrund auf Heisswasservorkommen zu untersuchen. In den nächsten Monaten werden die Resultate erwartet. Foto: Kostas Maros

Die Geothermieanlage in Riehen soll in den nächsten Tagen für die Wiederinbetriebnahme repariert werden. Zwei Wochen sollen Bauarbeiten dauern, wie der Wärmeverbund Riehen am Mittwoch mitteilte. Seit März 2021 ist die Anlage wegen einer Panne nicht mehr in Betrieb.

Damals kam es zu einem Schaden an einem Steigrohr im Bohrloch, welches heisses Wasser an die Oberfläche fördert. Wegen eines laufenden Gerichtsverfahrens verzögerten sich die Reparaturarbeiten. Da die Montagefirma aus Frankreich stammt, muss ein dortiges Gericht abklären, wie es zu diesem Fehler kam. Aufgrund dieses Ausfalls stieg der Gasanteil bei der Wärmeversorgung der Kundschaft, wie mehrere Medien dieses Jahr berichteten.

Die Wärmelieferung an die Kundschaft sei jederzeit gesichert, da die übrigen Heizkraftwerke vollumfänglich zur Verfügung ständen, schreibt der Wärmeverbund Riehen. Nach den Reparaturarbeiten könne in der Geothermieanlage am Bachtelenweg der Normalbetrieb aufgenommen werden.

Unabhängig gingen die Arbeiten für das Projekt «geo2riehen» zur weiteren Nutzung der Wärme im Untergrund weiter. Nach einer umfassenden Messung letzten Frühling zeigen die ersten Daten eine starke Zerklüftung des Untergrunds, wie es weiter in der Mitteilung heisst. Dies deute auf ein weiteres Heisswasservorkommen hin. Abschliessende Resultate seien Ende 2022 oder Anfang 2023 zu erwarten.

Fehler gefunden?Jetzt melden.