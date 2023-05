In Putins Nachbarschaft – Georgiens Präsidentin kämpft gegen Georgiens Regierung Salomé Surabischwili war französische Diplomatin, bevor sie als Staatschefin in das Land ihrer Vorfahren am Kaukasus zurückkehrte. Dort missfällt ihr einiges, vor allem aber die neue Nähe zu Moskau. Frank Nienhuysen

Einst Botschafterin Frankreichs, jetzt Präsidentin von Georgien: Salomé Surabischwili bei einer Pressekonferenz in Kehrsatz bei Bern während eines offiziellen Besuchs in der Schweiz (Oktober 2021). Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Wie aufgewühlt muss sie sein, wie verbittert und besorgt, dass sie eine solch flammende Rede hält? Salomé Surabischwili, immerhin Georgiens Präsidentin, kündigte an, die nationale georgische Fluggesellschaft zu boykottieren, weil diese mit Billigung der eigenen Regierung wieder Russland anfliegt. Und sie echauffierte sich darüber, dass die Tochter des russischen Aussenministers Lawrow am Wochenende für eine Hochzeitsfeier nach Georgien einreisen konnte: «Unsere Bevölkerung ist empört, und ich kann das Gleiche über mich sagen.» So die Präsidentin.