«Sakana Beach» solle er rufen, um von den Wächtern alles zu bekommen, was er sich wünsche. Der 5-jährige George, der mit seiner Familie 1942 in ein Internierungslager verfrachtet wird, tut, wie von den Jugendlichen geheissen - und wird von den Soldaten mit Schimpf und Schande davongejagt. «Sakana Beach», schnell gesprochen, klingt wie «Son of a Bitch».

Es ist eine jener grausam komischen Szenen, welche einem die Kindheitsbiografie des späteren «Star Trek»-Darstellers George Takei plastisch vor Augen führen. Im Comic «They Called Us Enemy» erzählt er von einem Schandfleck der amerikanischen Geschichte: Nach dem japanischen Angriff auf Pearl Harbor 1941 wurden japanischstämmige Menschen an der US-Westküste zu Tausenden enteignet und in Lager verfrachtet. Darunter der junge George Takei und seine Familie.

Ankunft im Internierungslager: Szene aus dem Comic von George Takei. Cross Cult

Knapp achtzig Jahre präsentiert Takei seine Erinnerungen mit Hilfe der Szenaristen Justin Eisinger und Steven Scott sowie der Zeichnerin Harmony Becker. Letztere fängt die Stimmung mit bewusst reduziertem Stil ein, der wiederholte Einsatz von Skizzen und Vorzeichnungen entspricht dabei Takeis Mahnung an sich selbst: «Die Erinnerung ist ein listiger Bewahrer. Meist verlässlich, doch sie kann auch täuschen.»

Nichtsdestotrotz bietet dieser Comic einen guten Einblick in ein Land, das seine Minorität (und dessen Kämpfer an der Front) so masslos verachtete. Erst Bill Clinton gab im Jahr 2000 zu: «Selten ist einem Land so gut von Menschen gedient worden, die es so schlecht behandelt hat.» Viele japanischstämmige Amerikaner seien an der Scham zerbrochen, über diese Erlebnisse zu sprechen, heisst es im Comic. Indem Takei nun gerade das zum Thema macht, setzt er seiner Karriere (die dieser Band ebenfalls streift) ein Glanzlicht auf. (zas)

George Takei: «They Called Us Enemy». Cross Cult Verlag, Ludwigsburg 2020. 208 S., ca. 39 Fr.