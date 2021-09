Der neue FC Lugano – Georg Heitz is watching you Seit August gehört der FC Lugano einem US-Milliardär und ist damit Partnerclub der MLS-Franchise Chicago Fire, wo der ehemalige FCB-Mitbesitzer Georg Heitz die Fäden zieht. Oliver Gut

Das Verwaltungsratsmitglied des FC Lugano sitzt normalerweise in Chicago, kennt sich aber bestens mit dem Schweizer Fussball aus: Georg Heitz. Foto: Marusca Rezzonico (Freshfocus).

Als alles vorbei ist und das 1:1 steht, da dürften sich die Spieler des FC Lugano mehr über die verpassten Punkte ärgern als die Basler. Denn unter dem Strich, da waren sie eher besser gewesen als die Gäste, die nach der Pause froh sein durften, nicht mehr als den Ausgleich kassiert zu haben.

Nur: Einfacher als an diesem Sonntag dürfte es für den FC Basel und auch andere Gegner auch in Zukunft nicht werden, im Sottoceneri zu Punkten zu kommen. Denn der FC Lugano sieht im Moment zwar noch aus wie jener FC Lugano, den man in den vergangenen Jahren kannte. Doch er ist es seit dem 18. August 2021 nicht mehr.