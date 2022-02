«Fasnachtshuus» in Zirkuslaune – Genussvolles Dîner-spectacle Unter einem rot-gelben Chapiteau gibt Direktor Patrick Stalder die Manege frei für Zirzensisch-Fasnächtliches. Dominik Heitz

«E Bsuech im Fasnachtshuus»: Das Restaurant Safranzunft hat sich in ein Zirkuszelt verwandelt. Foto: Benno Hunziker

Die «Saffere» ist zurzeit ganz auf Zirkus eingestellt, denn das «Fasnachtshuus» hat sich im Restaurant des Zunfthauses eingemietet und bittet unter dem Moto «Manege frei!» zu einem Dîner-spectacle in zirzensischem Ambiente.

Und man staunt: Mit Geschick haben Zirkusdirektor Patrick Stalder und sein Team über den Köpfen der Gäste ein effektvolles rot-gelbes Zeltdach gespannt, Lichtergirlanden gezogen und hoch oben auf der Seite eine Kanzel für die vierköpfige, in Glitzervestons aufspielende Zirkuscombo eingerichtet.

Weiter nach der Werbung

Das Dreigang-Menü ist gediegen: Randen mit Hummus und Frischkäse, hausgemachter Hackbraten à la Manege und eine feine Schokoladenmousse werden serviert. Dazwischen streuen sich – man muss ein gewisses Flair fürs Warten haben – artistische, musikalische und fasnächtliche Entremets, die in ihrer Leichtigkeit und Frische mit dem Menü gleichziehen.

Ungleiches Duo: Der ruhige Artist (Samuel Müller Dimitri, li.) und der erfahrene Clown (Heinz Margot). Foto: Benno Hunziker

Vorneweg setzen sich der erfahrene Clown (Heinz Margot) und der ruhige Artist (Samuel Müller Dimitri) in Szene. Es ist ein ungleiches Duo, das sich indes nicht so leicht auseinanderdividieren lässt: Hier der Erfahrene, der mit feinem Witz auf die Basler Politik (die Engelberger Treichlergruppe mit «Hau den Lukas») und den Fussball eingeht (der David zu St. Jakob mit seinem überraschenden Rahmen-Programm) oder in Erinnerungen an seine Glanzzeiten als Clown schwelgt («ich war überall – von Monaco bis Monte Carlo»). Dort der wortkarge Artist, der sein Können als Radjongleur, Handstandspezialist und Beherrscher der singenden Säge («Dudelsagg»-Melodie) unter Beweis stellt.

Brunzguttere in Hochform

Fasnachtsmusikalisch serviert ein hochkarätiges Tambourentrio zusammen mit einem ebensolchen Pfeiferinnenoktett unter anderem nicht nur einen herrlichen «Liberty Bell», sondern auch ein verjazztes «Ohremyggeli» oder den klassischen «Waggis».

Die Glanznummer des Abends: Der Schnitzelbank Brunzguttere. Foto: Benno Hunziker

Ebenfalls nicht zu kurz kommt der Schnitzelbank. Den Anfang macht der feinfühlige Schwoobekäfer, gefolgt von den Brunzguttere, die für den absoluten Höhepunkt des Abends sorgen. Sie haben sich vorgenommen, andere Schnitzelbänke zu imitieren, und tun das in einem perfekten und gleichzeitig ironischen Masse, dass es ein wahrer Genuss ist – absolut grandios.

Mit einer musikalischen Schlussnummer, die als rassige Mischung von Fasnachtsmärschen und Zirkusmelodien daherkommt, wird das zufriedene Publikum verabschiedet. Es kann sich glücklich schätzen, gehört es doch zu jenen, die ein Billett ergattern konnten, denn alle Vorstellungen sind ausverkauft.

Dominik Heitz ist seit 1987 Redaktor bei der Basler Zeitung. Er widmet sich vor allem lokalen und kulturhistorischen Themen, betreut zudem die Basler Fasnacht und schreibt Porträts sowie Reportagen. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.