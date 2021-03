Femizid in Grossbritannien – «Genug ist genug» Der Mord an Sarah Everard hat das Vereinigte Königreich aufgewühlt und eine Debatte über Gewalt gegen Frauen und Mädchen ausgelöst. Doch die Frage ist: Was ändert das? Alexandra Mühlauer

Klare Botschaft: Viele kommen zum Londoner Park, in dem Sarah Everard zum letzten Mal lebend gesehen wurde, und bringen zum Ausdruck, dass es so nicht weitergehen könne. Foto: Joshua Bratt (EPA, Keystone)

Als die Sonne am Mittwochabend hinter den Häusern verschwindet, kommen sie noch immer in den Park. Familien mit kleinen Kindern; junge Paare, die Händchen halten; Frauen und Männer, die einfach nur da sein wollen. Sie alle stehen rund um den Pavillon in der Mitte des Parks, vor ihnen liegen Hunderte Blumensträusse. Zwischen Narzissen und Rosen steckt ein Blatt Papier. Jemand hat Herzen draufgemalt und drei Wörter dazugeschrieben: «Genug ist genug».

Drei Wörter, mehr braucht es nicht, um zu verstehen, warum an diesem Abend gut 40 Menschen in der Kälte stehen. Sie sind nach Clapham Common im Süden Londons gekommen, um Sarah Everards zu gedenken. Die 33-Jährige ist hier, ganz in der Nähe des Parks, zuletzt lebend gesehen worden. Nach allem, was die Ermittler bislang wissen, wurde sie am Abend des 3. März auf ihrem Nachhauseweg entführt und ermordet. Die Leiche der Marketingexpertin wurde vergangene Woche etwa 80 Kilometer von Clapham entfernt in einem Wald in Kent gefunden. Der mutmassliche Täter ist ein 48 Jahre alter Polizist. Er sitzt in Untersuchungshaft.