Einkehren: Zur Mägd – Geniessen wie bei der italienischen Mamma Wer die echte «Cucina della mamma» schätzt, dem wird es im Restaurant Zur Mägd richtig schmecken. Dorothea Gängel

Der Zunftsaal des Restaurants Zur Mägd. Foto: Christian Jaeggi

Feine Tafelfreuden im altehrwürdigen Zunfthaus verspricht die Website des Restaurants Zur Mägd in der St. Johanns-Vorstadt. Mit entsprechend hohen Erwartungen betreten wir an einem schwülen Juniabend das Lokal. Leider kündigt sich ein Gewitter an, sonst hätten wir gern im liebevoll gestalteten Garten Platz genommen. So sitzen wir in dem schönen Speisesaal und studieren die Karte bei einem prickelnden Gläschen Franciacorta Brut (11 Franken).