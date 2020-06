Ehrenkodex für Biker – Geniessen mit Respekt Damit wir die Zeit draussen in der Natur geniessen können, braucht es einen Beitrag von uns allen. Baselland Tourismus

Wanderer geniessen das wunderschöne Frühlingswetter bei Wildenstein. Foto: zVg

Auf den ersten Blick scheint die Situation kritisch: die dreiköpfige Wandergruppe diskutiert laut und wild gestikulierend mit den zwei Mountainbikern, welche kurz zuvor auf sie zugefahren sind. Beim genaueren Hinschauen und –hören verfliegen aber die Bedenken. Der eine Mountainbiker bedankt sich gerade bei den Wanderern für das Auflesen seiner Sonnenbrille. Diese hatte er beim Vorbeifahren verloren.

«Geniesst die Tour und passt auf euch auf», ruft der eine Wanderer den Bikern zum Schluss noch nach und lacht. Gerade während den letzten Wochen haben viele von uns die Natur in der Region (wieder) für sich entdeckt. Tag für Tag waren unzählige Wanderer und Mountainbike-Begeisterte in den Wäldern unterwegs. In dieser Zeit kam es auch oft zu Situationen, wo sich die Wege von Wanderern und Mountainbikern gekreuzt haben. Dabei verliefen einzelne Begegnungen leider nicht so positiv wie eingangs beschrieben.

Damit wir die Zeit draussen in der Natur geniessen können, braucht es weiterhin einen Beitrag von uns allen. Rücksicht, Fairness und Toleranz sind zentral, damit wir uns wohlfühlen. Baselland Tourismus hat dieses Thema aufgegriffen und dazu den Ehrenkodex auf der neu überarbeiteten Wanderkarte sowie den Bike-Kodex auf Bikebaselland.ch publiziert.

Gerade im Wald sind Respekt und Rücksicht gegenüber Natur und anderen Besuchern oberstes Gebot. Gemeinsam leisten wir alle einen Beitrag, damit wir die wunderschöne Natur und interessante Begegnungen geniessen können.