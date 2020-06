Geschichtsträchtiges Gasthaus – Geniessen – ganz ohne Handystress Wer auf dem Teller gutbürgerlich bevorzugt und gleichzeitig Ruhe und die Abgeschiedenheit in der Natur sucht, der sollte die Bergwirtschaft Dürstel in Langenbruck besuchen. Robert Bösiger

Das Gastgeberpaar Ellen Barholomäus und Ingemar Keller führen die Bergwirtschaft Dürstel seit November 2018. Foto: Dominik Plüss

Bis zum Ersten Weltkrieg verbrachte die Basler Oberschicht die Sommerferien meistens irgendwo in der Region Basel. So ging es mit Kind und Kegel, Sack und Pack auf den Hauenstein, nach Badenweiler oder in den damals bekannten Luftkurort Langenbruck.