Explodierende Immobilienpreise – Genfer Überregulierung als abschreckendes Beispiel für Basel Die Immobilienpreise in Basel haben sich in den letzten zehn Jahren um 60 Prozent erhöht. Eine Trendwende ist trotz grosser Versprechen nicht in Sicht. Kurt Tschan

In Basel wird zu wenig gebaut, um die hohe Nachfrage zu befriedigen. Foto: Florian Bärtschiger

Lukas Ott, der Leiter der Basler Kantons- und Stadtentwicklung, will den Entwicklungsmotor für Wohnraum «entschlossen anwerfen», wie er am Dienstag bei der Präsentation des Basler Immobilienkompasses sagte. «Für einen funktionierenden Wohnungsmarkt dürfen wir auf keinen Fall nachlassen», sagte er und nannte eine ganze Reihe von Transformationsarealen, wo der Wohnungsanteil bei «mindestens 50 Prozent» liegen soll. Dank Volta Nord, Klybeck und Kleinhüninger Hafen, Walkeweg, Dreispitz, Westfeld, Rosental und Güterbahnhof Wolf gebe es leere Flächen im tiefen dreistelligen Hektarbereich. Handlungsbedarf ist tatsächlich gegeben, da in Basel in den letzten Jahren doppelt so viele Jobs geschaffen worden sind wie Wohnungen.