Gipfeltreffen in Genf – Luftraum wird für Biden und Putin gesperrt Das Gipfeltreffen zwischen den Präsidenten Joe Biden und Wladimir Putin findet in Genf unter strikten Sicherheitsmassnahmen statt.

US-Präsident Joe Biden und der russische Präsident Wladimir Putin bei einem Treffen in Moskau. (10. März 2011) Foto: Alexander Zemlianichenko (Keystone)

Während des Gipfeltreffens zwischen Joe Biden und Wladimir Putin wird der Luftraum über Genf zur «Restricted Area», wie die «NZZ am Sonntag» schreibt. Das Bundesamt für Zivilluftfahrt (Bazl) erarbeite derzeit mit der Luftwaffe, der Flugsicherung Skyguide und mehreren Bundesstellen die Details der Sperrung.

Laut Bazl handelt es sich um einen «etablierten Prozess, analog zum World Economic Forum», schreibt die Zeitung weiter. Sicherheitskräfte inspizierten die bekannte Plage des Eaux-Vives für eine allfällige Installation von Flugabwehrgeräten. Ob es zu einem Einsatz der Schweizer Armee komme, entscheidet laut der «NZZ am Sonntag» der Bundesrat nächste Woche. Einen ähnlichen Einsatz habe es während der Syrien-Konferenz in Montreux im Jahr 2014 gegeben.

Der US-Präsident Joe Biden und der russische Staatschef Wladimir Putin wollen am 16. Juni in der Schweiz über alle «dringlichen Themen» sprechen. Für die Schweiz ist der Besuch ein Erfolg: Es handelt sich um das erste amerikanisch-russische Spitzentreffen in Genf seit November 1985. Damals trafen sich Ronald Reagan und Michail Gorbatschow in Genf.

