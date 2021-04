Impfung für alle ab 18 – Genf irritiert über Waadtländer Impfwunder Genfs Gesundheitsdirektor zweifelt, dass der Plan der Waadt aufgeht. Er selbst hat gerade die Impfkadenz reduziert, weil sich bei Impfstoffhersteller Moderna schon wieder Probleme ankündigen. Philippe Reichen aus Lausanne

Studenten der Hochschule La Source in Lausanne warten darauf, eine Person mit dem Covid-19-Impfstoff von Moderna zu impfen. Foto: Laurent Gillieron (Keystone)

Die Waadt impft ab dieser Woche Impfwillige ab 18 Jahren und hat am Montag Zehntausende Impftermine vergeben. Damit sorgen die Waadtländer Gesundheitsbehörden schweizweit für Aufsehen und setzen ihre Nachbarkantone unfreiwillig unter Druck. Der Neuenburger Gesundheitsdirektor Laurent Kurth hat am Mittwoch durchblicken lassen, dass sein Kanton bereits nächste Woche der Waadt folgen könnte. Die Freiburger Gesundheitsbehörden versprechen wiederum, alle Erwachsenen zu impfen, sobald die über 50-jährigen Impfwilligen durchgeimpft sind. In spätestens eineinhalb Wochen wollen sie so weit sein.