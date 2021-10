Einkehren: Löwen in Rünenberg – General Sutter hätte seine Freude Über 280 Jahre hat der Löwen auf dem Buckel. Schon Johann August Sutter kehrte

vermutlich im altehrwürdigen Gasthaus ein. Heute sorgt sich Heinz Lauper fürs Wohl der Gäste. Heiner Oberer

Im Gasthaus Löwen in Rünenberg wirtet Heinz Lauper, der den Umgang mit Gästen und das Kochen liebt. Und ein hervorragendes Entrecôte anbietet. Foto: Nicole Pont

Zum Empfang kräht der Hahn. Stolz erhobenen Hauptes und mit gestelltem Kamm stolziert er im Hinterhof des Gasthauses Löwen in Rünenberg herum und hält ein wachsames Auge auf die Hennen. Wir setzen uns in die Gartenwirtschaft, freundlich begrüsst vom Löwen-Wirt Heinz Lauper (69). Seine humorvolle Begrüssung, vor dem Hintergrund schon bald als Fotomodell herhalten zu müssen, macht den stämmigen Mann mit weissem Bart sofort sympathisch. «Ich bin vor dem Fototermin extra noch zur Kosmetikerin gegangen, obwohl es wahrscheinlich nichts mehr nützt», sagt er. «Der Löwen in der 750-Einwohner-Gemeinde, herrlich auf einem Hochplateau gelegen, ist gut mit dem Bus erreichbar und eignet sich bestens als Zwischenstopp für Wanderungen im Oberbaselbiet oder als Ausgangspunkt des Rünenberg-«Honigwegs», sagt Lauper. Zudem

lohne sich ein Abstecher zum Gedenkstein von Johann August Sutter, Gründer von Neu-Helvetien in Amerika 1803–1880.