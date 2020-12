Basels schrägste Polit-Themen 2020 – Gendergerechte Reden, staatliche Ehetipps und Mini-Abfallsäcke Das waren die eigenartigsten Vorstösse im Basler Grossen Rat im abgelaufenen Jahr. Alexander Müller

Das Basler Parlament ist der Ort, wo die wichtigsten Themen des Kantons diskutiert werden. Es ist aber manchmal auch der Ort, wo über Belangloses viele Worte verloren werden. Das waren die überflüssigsten Vorstösse des vergangenen Jahres.

Der, der die Liebe pflegt

Lassen sich Scheidungen mit staatlichen Ehe-Tipps verhindern? Foto: Thomas Egli

Der Riehener EVP-Grossrat und Spitalpfarrer Thomas Widmer-Huber sorgt sich naturgemäss um die traditionelle Lebensführung. Mann und Frau gehören zusammen, bis dass der Tod sie scheidet. Oder eben früher, wenn es nicht mehr so passt. Letzteres passt aber Widmer-Huber wenig. Er störte sich an der Scheidungsrate von 40 Prozent in der Schweiz. Da muss der Staat doch was tun, dachte er sich im letzten Februar, und fand heraus, dass die von Paarforscher Guy Bodenmann verfasste Broschüre namens «Wie man die Liebe pflegt» in Basel-Stadt den Neuvermählten nicht abgegeben wird. Kein Wunder, lassen sich so viele Paare scheiden! Die sind vom Staat in Liebesdingen einfach zu wenig beraten worden. Auch sonst solle sich der Regierungsrat überlegen, welche weiteren staatlichen «Hilfestellungen» angeboten werden könnten, «um Ehepaare zu stärken». Die Basler Regierung war dankbar für den Hinweis und lässt die Broschüre seither im Zivilstandsamt auflegen. Den Paaren direkt ausgehändigt wird die Broschüre aber nicht, da «proaktive Scheidungsprävention nicht Aufgabe des Staates» sei, wie es in der Antwort der Regierung hiess.