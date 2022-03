Serie von Autoaufbrüchen im Fricktal – Gendarmerie nimmt zwei Männer im Elsass fest In der vergangenen Woche hatte eine unbekannte Täterschaft in Rheinfelden, Kaiseraugst und Stein zahlreiche Autos und mehrere Kellerabteile aufgebrochen. Nun wurden die mutmasslichen Täter gefasst.

Die französische Polizei nahm in Mulhouse im Elsass zwei mutmassliche Täter fest, die im unteren Fricktal zahlreiche Autos aufbrachen. (Symbolbild) Bild: Keystone

Nach einer Serie von Autoaufbrüchen im unteren Fricktal im Kanton Aargau hat die französische Polizei im elsässischen Mulhouse zwei mutmassliche Täter festgenommen. Es handelt sich gemäss Angaben der Kantonspolizei Aargau um einen 17-jährigen Algerier und um einen 26-jährigen Libyer.

Die beiden Männer wurden von der französischen Staatsanwaltschaft inhaftiert. Die Staatsanwaltschaft Aargau und die Jugendanwaltschaft eröffneten eine Strafuntersuchung und stellten ein Auslieferungsgesuch, wie die Kantonspolizei am Dienstag mitteilte.

Weiter nach der Werbung

Auf die Spur der beiden mutmasslichen Täter führte ein aus einer Tiefgarage in Stein AG gestohlenes Auto. Der Halter des Fahrzeugs konnte dieses in Mulhouse orten. Die Kantonspolizei Aargau informierte umgehend die französische Polizei.

Die Gendarmerie stellte den Standort des gesuchten Wagens fest. Beim Versuch, das Auto anzuhalten, flüchteten der Lenker und der Beifahrer vor der Polizei. Bei der Verfolgung durch die Polizei gab es einen Unfall auf französischem Hoheitsgebiet, wie die Kantonspolizei Aargau weiter berichtete. Letztlich gelang es, die beiden Insassen festzunehmen.

In der vergangenen Woche hatte eine unbekannte Täterschaft in Rheinfelden, Kaiseraugst und Stein in den Nachtstunden zahlreiche Autos und mehrere Kellerabteile aufgebrochen. Es kam zu mehr als 100 Delikten.

SDA

Fehler gefunden?Jetzt melden.