Wirtschaft am Oberrhein besorgt – Protestbrief nach Bern und Brüssel geschickt Die Wirtschaftsverbände in der trinationalen Region Basel rufen die Schweiz und die EU-Kommission in einem Brief auf, an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Thomas Dähler

Sie fordern Bern und Brüssel zu Verhandlungen auf: Vertreterinnen und Vertreter der Wirtschaftsverbände und der Politik am Dreiländereck in Basel. Foto: zvg

Mehr als ein Jahr nach dem Abbruch der Verhandlungen über ein institutionelles Rahmenabkommen zwischen der Schweiz und der EU erhärtet sich der Verdacht, dass der Bundesrat vorläufig nichts tun will. Entsprechend häufiger erhält die Schweizer Regierung Post mit der Forderung, die Blockade zu überwinden. Am Montag sind die Wirtschaftsverbände im Dreiländereck aktiv geworden. Sie haben ein Schreiben verabschiedet, mit dem sie sowohl die Kommission in Brüssel als auch den Bundesrat auffordern, die Verhandlungen wieder aufzunehmen.