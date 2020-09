Verein putzt den Wald – Gemeinsam für eine saubere Sache Für «Suuberewald» verträgt man sich über die Parteigrenzen hinaus. Daniel Aenishänslin

Der Reinacher Verein Suuberewald sammelt Müll im Wald. Mit von der Partie sind Politiker aus verschiedenen Parteien: Hier stösst der Jungfreisinnige Lucio Sansano (links) mit Grünen-Landrat Marco Agostini an. Foto: Pino Covino

«Ich behaupte, 80 Prozent der Abfälle werden mit Absicht in den Wald geschmissen», sagt Marco Agostini, Präsident des Pfeffinger Vereins «Suuberewald» und Landrat der Grünen. Schon so einiges an Abfällen habe er aus dem Wald geholt. Flachbildschirme, Wasserpfeifen, Lederjacken, Ski und Skischuhe. Die Kracher: ein Lastwagenpneu mit Felge und eine riesige Lastwagenplane. Er könne das nur bestätigen, sagt Lucio Sansano, Vizepräsident des Vereins und Präsident der Baselbieter Jungfreisinnigen. «Als ich erstmals an einer Waldputzaktion teilnahm, wusste ich nicht, was mich erwartet», erinnert er sich. «Bereits nach einer Minute hatte ich eine riesige Teflonpfanne gefunden.»