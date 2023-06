Grosses Misstrauen in Oberwil – Gemeinderat will den Schulrat abschaffen Nach der Kündigung der gesamten Primarschulleitung droht Oberwil an der kommenden Gemeindeversammlung der nächste Streit, obwohl das eine mit dem anderen gar nichts zu tun hat. Tobias Gfeller

Die Primarschule Thomasgarten in Oberwil. Foto: Roland Zumbühl

2021 hörten drei der sechs Mitglieder des Sekundarschulrats per sofort auf. Vor wenigen Wochen machte die «Basler Zeitung» bekannt, dass die gesamte Primarschulleitung nach einem Streit mit dem Schulrat auf Ende Schuljahr hin gekündigt hat. Diese Unruhen sorgten weit über Oberwil hinaus für Schlagzeilen. In den letzten Tagen ist erneut Unruhe rund um die Oberwiler Primarstufe aufgekommen. Grund dafür ist die Neuorganisation der Führungsstruktur. Der Gemeinderat schlägt der Gemeindeversammlung am 15. Juni vor, den Schulrat abzuschaffen.

Mit dem durch den Baselbieter Landrat überarbeiteten Bildungsgesetz sind sämtliche Baselbieter Gemeinden mit Ausnahme von jenen mit Kreisschulen dazu verpflichtet, sich über die Führungsstrukturen ihrer Primarstufen Gedanken zu machen und diese von der Bevölkerung absegnen zu lassen. Zur Auswahl stehen das bisherige Modell mit einem Schulrat, das Gemeinderatsmodell ohne Schulrat und mit allen Kompetenzen beim Gemeinderat und das Kommissionsmodell mit den meisten Kompetenzen beim Gemeinderat, der aber von einer Schulkommission beraten und begleitet wird. Einen Schulrat gibt es bei diesem Modell nicht mehr.

Kritik, Ängste und falsche Behauptungen

Der Oberwiler Gemeinderat hat sich für das Kommissionsmodell entschieden. Diese Zwischenlösung sei ideal, sagte Gemeindepräsident Hanspeter Ryser (parteilos) an einer Informationsveranstaltung am Donnerstagabend in der Wehrlinhalle. Ganz verzichten auf eine externe Beratung und Begleitung durch eine Kommission, in der Vertretungen der Schule und der Bevölkerung Einsitz nehmen, will der Gemeinderat aber nicht. Entscheiden könnte diese Kommission allerdings nichts.

Die geplante Abschaffung des Schulrats sorgt in Oberwil für Diskussionen. Es wird befürchtet, dass zu viele Kompetenzen beim Gemeinderat liegen und dieser nicht immer im Interesse der Schule entscheiden wird. Die ehemalige Gemeindepräsidentin und heutige Landrätin Lotti Stockar (Grüne) schrieb in einem Leserbrief im «Birsigtal-Boten» von einer «Machtkonzentration» und von «Verlust und Schwächung der Demokratie».

In anderen Gemeinden soll der Schulrat ebenfalls abgeschafft werden. In Oberwil ist der Widerstand dagegen besonders gross. Das gegenüber der Neuorganisation vorhandene Misstrauen, das durch die Unruhen der letzten Jahre verstärkt wird, war an der Informationsveranstaltung deutlich spürbar. Von der Abschaffung betroffene Schulratsmitglieder, Lehrpersonen und Eltern äusserten Besorgnis darüber, dass sich die neue Führungsstruktur negativ auf die Oberwiler Schule auswirken könnte. Die für das Ressort Bildung zuständige Gemeinderätin Regula Messerli (FDP) und Gemeindepräsident Hanspeter Ryser hatten teilweise Mühe, die Kritik, die Ängste und auch die falschen Behauptungen zu entkräften.

Gemeinderat will mehr Effizienz

Mit dem neuen Bildungsgesetz verlieren die Schulräte im Baselbiet an Kompetenzen, vor allem im personellen Bereich. Die Schulleitungen werden dafür gestärkt. Regula Messerli zeigte auf, dass es der Wunsch des Gemeinderats sei, die Verbindung zwischen Schulleitung und Gemeinderat zu stärken. Die Schule solle bei Anliegen direkt an die Gemeinde treten können und nicht mehr den Umweg über den Schulrat nehmen müssen. Mit dem neuen Modell verspreche sich der Gemeinderat mehr Effizienz und schnellere Entscheidungen. Der Gemeinderat müsse schon heute alles entscheiden, was finanzielle Konsequenzen habe, betonte Regula Messerli.

Eine Lehrerin merkte an, dass sie die Nähe zwischen Schulrat und Lehrpersonen vermissen werde. Es sei im Schulrat stets viel Wohlwollen gegenüber der Schule vorhanden gewesen. Der Gemeinderat werde weiterhin alles für eine gute Schule in Oberwil tun, versicherte Gemeindepräsident Hanspeter Ryser.

