Einwohnerrat Binningen – Gemeinderat soll zwei Ladestationen für Elektromobile bauen Rot-Grün gewinnt in der Energiepolitik – dank der Hilfe von CVP/GLP. Rolf Zenklusen

Ladestationen als Gemeindeaufgabe: Binningen soll zwei anschaffen, an denen Strom aus der gemeindeeigenen Fotovoltaikanlage getankt werden kann. Foto: Manuel Geisser

SP, Grüne und CVP/GLP waren sich einig: Der Binninger Gemeinderat soll in Zusammenarbeit mit Primeo Energie (vormals EBM) im Dorf zwei Ladestationen für Elektrofahrzeuge erstellen. Dies hatte Einwohnerrat Ralph Büchelin (SP) bereits im Februar 2019 in einem Postulat gefordert. «Die Verkäufe von Elektromobilen sind im Jahr 2019 im Vergleich zum Vorjahr um über 140 Prozent gewachsen», erklärte Büchelin am Montagabend an der Parlamentssitzung. Die Ladestationen vor der BLKB in Binningen seien meistens besetzt. Es brauche zusätzliche – zum Beispiel bei der Gemeindeverwaltung. Bottmingen habe auf dem Gemeindeparkplatz auch Ladestationen realisiert.

«Nicht jeder hat die Möglichkeit, zu Hause ein Elektromobil aufzuladen», bekräftigte Thomas Schwarb (Grüne). Wenn bei Ladestationen ein Mangel bestehe, sollte die Gemeinde die Initiative ergreifen. Beatrice Büschlen (Grüne) fügte hinzu, die Ladestationen könnten mit dem Strom aus den kommunalen Fotovoltaikanlagen betrieben werden. Damit würde die Gemeinde mehr Einnahmen generieren, als wenn der Solarstrom ins öffentliche Netz eingespeist werde.

Auch die Fraktion CVP/GLP setze sich für eine CO₂-freie Mobilität ein, sagte Rahel Amacker (CVP). Die Gemeinde dürfe ruhig mit gutem Beispiel vorangehen. «Der Verkehr verursacht rund ein Drittel der CO₂-Emissionen», erklärte Amacker.

Davon liessen sich die FDP und die SVP nicht beeindrucken. Geschlossen stimmten die beiden Fraktionen gegen das Postulat. «Der Bau und der Betrieb von Ladestationen für Elektromobile sind nicht Aufgabe der Gemeinde, sonst müsste sie ja auch Benzintankstellen bauen», wandte Roman Oberli (SVP) ein. Peter Frauchiger (FDP) schlug in die gleiche Kerbe und meinte: «Wir müssen mit den Steuergeldern sorgsam umgehen.» Der Entscheid für das Postulat Büchelin fiel schliesslich mit 21 zu 18 Stimmen.

Diese Abstimmung war ein erstes Beispiel dafür, wie sich die Sitzgewinne des links-grünen Lagers vom Februar 2020 auf die Binninger Politik auswirken können.