Motion in Kleinlützel ohne Chance – Gemeinderat hält an Windpark Chall fest Ein lokales Aktionskomitee will den Bau eines Windparks auf dem Chall verhindern. Doch der Gemeinderat lässt sich als Planungsbehörde nicht dreinreden. Kurt Tschan

Der geplante Windpark Chall wird zum Politikum. Die Kleinlützler SVP, bisher einzige Gegnerin des Projektes, nimmt mit einer eigenen Liste an den Gemeinderatswahlen teil und will so das Projekt noch besser bekämpfen können. Foto: Wind-Still

High Noon in der Solothurner Grenzgemeinde Kleinlützel. Kurz bevor die Listen für die Erneuerungswahlen in den Gemeinderat eingereicht werden müssen, befeuert die Exekutive die Gemeindepolitik und erklärt die Motion «Den Chall als Naherholungs- und Naturgebiet erhalten» in den wesentlichen Punkten für ungültig.

Der Gemeinderat habe sich in den letzten Wochen eingehend mit der Motion befasst und auch Abklärungen mit den zuständigen Stellen getroffen, schreibt er in einer Mitteilung. Es gelte festzuhalten, dass Motionen nur in denjenigen Bereichen zulässig seien, in denen es ein Mitwirkungsrecht der Gemeindeversammlung gebe. Zu Bereichen, bei denen die abschliessende Kompetenz beim Gemeinderat liege, könne keine Motion eingereicht werden.