Vogelplage in Riehen – Gemeinderat darf Saatkrähen nicht vergrämen In den letzten Jahren hat eine Firma die Nester von den Bäumen geholt. Doch dieses Jahr gab es von der Kantonspolizei keine Bewilligung dazu. Das ärgert den Gemeinderat. Martin Regenass

Die Saatkrähen bei den Habermatten dürfen ihre Jungen weiterhin dort aufziehen. Immerhin fällt nun dank der Blätter nicht mehr der ganze Kot zu Boden. Foto: Florian Baertschiger

Saatkrähen zu vertreiben, ist kein Ding der Unmöglichkeit. Dies hat die Gemeinde Riehen zumindest bei der Tramhaltestelle Habermatten und beim Spielplatz Hinter Gärten in den letzten Jahren bewiesen. Doch dieses Jahr ist alles anders. Die Krähen sitzen wieder auf den Bäumen und nerven die Anwohner mit ihrem Gekrächze und ihren massenweise abgeworfenen Kotbomben. Wie der Riehener SVP-Gemeinderat Felix Wehrli berichtet, durfte während der letzten Jahre eine externe Firma die Nester der Vögel an diesen zwei Standorten entfernen. Da die Saatkrähen zwischen Mitte Februar und Ende Juli unter die Schonzeit fallen und während dieser Zeit weder gejagt noch vergrämt werden dürfen, brauchte es jeweils eine Sondergenehmigung von der Abteilung Jagd- und Tierwesen der Kantonspolizei Basel-Stadt. Das Amt ist für die Wildtiere im Kanton Basel-Stadt zuständig. Wehrli: «Die zuständige Stelle hat uns während der letzten Jahre jeweils eine Genehmigung erteilt, die Nester zu entfernen, solange sich keine Gelege darin befanden. In diesem Jahr haben wir diese Bewilligung jedoch überraschend nicht erhalten.»