Vorwürfe in Seewen – Gemeindepräsident soll unkollegial sein Die Rede ist von Filz und Vetternwirtschaft. Seewen kommt nicht zur Ruhe. Nun folgt die Aufsichtsbeschwerde. Daniel Aenishänslin

Im solothurnischen Seewen mit seinen rund 1'100 Einwohnerinnen und Einwohner hängt der Haussegen schief. Foto: Florian Bärtschiger

Es sind schwerwiegende Vorwürfe. Und es sind viele. Wie die basellandschaftliche Zeitung (bz) schreibt, haben sechs Einwohnerinnen und Einwohner der Solothurner Gemeinde Seewen eine Aufsichtsbeschwerde eingereicht. Der Kanton soll dem Seewener Gemeinderat auf die Finger sehen. Vor allem Gemeindepräsident Roger Weber jun. (FDP) ist ins Visier der Beschwerdeführenden geraten. Auf Anfrage lehnt er jegliche Stellungnahme ab, da es sich um ein laufendes Verfahren handle.

Seit Jahren gibt es in Seewen kritische Stimmen, die von Filz sprechen. Dem Gemeindepräsidenten wird unkollegiales Verhalten vorgeworfen. In der Beschwerde wird für ihn ein Coaching gefordert, das ihn in Personalführung und Teamwork weiterbringen soll.

Gemeinderätin Jeannette Itin (FDP) trat vergangenes Jahr zurück. Unter Tränen. Sie habe angedeutet, von Ratskollegen immer wieder drangsaliert worden zu sein, schrieb die bz im November 2022. Ebenfalls zurückgezogen habe sich Gemeindeschreiberin Claudia Castañal Bouso. Nicht zuletzt von einer missbräuchlichen Kündigung des Bauverwalters ist die Rede.

«Die ganz Schlauen»

Schon im September 2017 sagte Rosa Cardinaux, ehemalige FDP-Gemeinderätin von Seewen und heute Unterzeichnerin der Aufsichtsbeschwerde, gegenüber der Solothurner Zeitung: «Mir ist während meiner Zeit im Gemeinderat immer wieder klar geworden, dass nicht alle Einwohnerinnen und Einwohner gleich behandelt werden. Nicht bei allen Personen werden Gebühren erhoben und Verfügungen umgesetzt. Die ganz Schlauen arrangieren sich mit Behörden- und Kommissionsmitgliedern. Das ist ein unerträglicher und rechtswidriger Zustand.»

Auch für Verärgerung sorge, dass es in Seewen eine hohe Anzahl Liegenschaften geben soll, von denen nicht klar sei, ob und wie sie an die Kanalisation angeschlossen seien. In diesem Zusammenhang sollen zwei Rechnungen über insgesamt 96'000 Franken storniert worden sein.

Es gilt die Unschuldsvermutung.

