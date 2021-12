Covid eskaliert bei Kindern – Gemeinden und Kantone schliessen Schulen – Kinderimpfung erst ab Januar Angesichts rasant steigender Fallzahlen ziehen Kantone und Gemeinden die Weihnachtsferien vor. Die Impfkommission gibt grünes Licht für die Impfung von Kindern unter 12 Jahren. Edgar Schuler

Am Freitag ist schon Schluss: Schülerinnen und Schüler in den Kantonen Bern und Aargau gehen früher in die Weihnachtsferien. Foto: Alessandro della Valle (Keystone)

Eigentlich stabilisieren sich die Ansteckungs- und Hospitalisierungszahlen in der Schweiz, wenigstens vorläufig. Aber in einer Bevölkerungsgruppe steigen die Fälle steil an: bei Kindern und Jugendlichen. Das machte eine Grafik deutlich, die Virginie Masserey vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Dienstag den Medien zeigte.

Insbesondere bei den Schulkindern im Alter von 6 bis 11 Jahren sind die Fälle in den letzten Wochen regelrecht explodiert. Für Masserey ist klar: «Die epidemiologische Entwicklung ist ziemlich unsicher und beunruhigend.»

Die Botschaft kommt zunehmend bei den Kantonsregierungen an. Sie scheuen vor dem Tabu Schulschliessungen nicht länger zurück – auch wenn sie dafür harmlose Wörter wählen, wie «vorgezogene Weihnachtsferien». Nach dem Aargau hat am Dienstag auch der Kanton Bern beschlossen, den Unterricht eine Woche früher als geplant auszusetzen. Die Weihnachtsferien beginnen jetzt bereits am kommenden Freitag, 17. Dezember, statt eine Woche später.