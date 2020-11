Wegen Asylzentrum in Muttenz – Gemeinden sparen rund 100 Millionen ein Seit letztem Montag wird das Bundesasylzentrum Feldreben zu einem Corona-Testcenter umgebaut. Der Asylkoordinator des Kantons Baselland zieht eine positive Bilanz. Benjamin Wirth

Rolf Rossi blickt über das Feldreben-Areal, Bild von 2015. Foto: Kostas Maros / Tamedia

Die Baselbieter Bau- und Umweltschutzdirektion (BUD) stand im Herbst 2015 vor einer grossen Herausforderung: Sie plante den Umbau der ehemaligen Kiesdeponie Feldreben in Muttenz hin zum grössten Asylzentrum des Landes. Eine Herkulesaufgabe für Gemeinde, Kanton und Bund, die von Anfang an äusserst kritisch beäugt wurde. Die Flüchtlingskrise erreichte seinerzeit ihren Höhepunkt, und in der Region regte sich grosser Widerstand. Es gab viele Kritiker, die sich lauthals gegen das Bauprojekt stellten.

Rolf Rossi, Asylbeauftragter des Kantons Baselland, blickt zurück: «Wir hatten zwar mit viel Gegenwind zu kämpfen, trotzdem war es ein spannendes Projekt», erzählt er. Viele Länder haben zu dieser Zeit ihre Asylpolitik und geostrategische Standpunkte hinterfragt. Auch die Schweiz wollte ihren Platz auf diesem grossen Spielbrett einnehmen, das für viele Europäer so richtungsweisend war. Das Bundesasylzentrum (BAZ) in Muttenz war einer ihrer stärksten Vertreter.