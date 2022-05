Familie und Beruf besser vereinbaren – Gemeinden sollen Kinderbetreuung ausbauen Der Baselbieter Landrat verpflichtet die Regierung mit zwölf Vorstössen zu Abklärungen für den Ausbau der familienergänzenden Tagesbetreuung.

Der Baselbieter Landrat will die Gemeinden verpflichten, die Kindertagesbetreuung auszubauen. Foto: Tamedia

Mit der Kinderbetreuung in den Gemeinden sollen Familie und Beruf besser vereinbar werden. Mit diesem Begehren sind SP und Grüne am Donnerstag im Landrat durchgedrungen. In einer Serie von Vorstössen machten sie darauf aufmerksam, dass der Kanton Basel-Landschaft im schweizweiten Vergleich bei der Familienergänzenden Tagesbetreuung (FEB) schlecht abgeschnitten habe. Bei den Gebühren befinde sich das Baselbiet sogar auf dem zweithöchsten Platz.

Regierungsrätin Kathrin Schweizer (SP) wollte alle Vorstösse entgegennehmen, jedoch nur in der Form eines Postulats, nicht aber in der Form einer Motion. Sie sieht die familienergänzende Kinderbetreuung als Standortvorteil, Förderung der Gleichstellung und als Chancengleichheit. Studien hätten bestätigt, dass die Wirtschaft wachse, sagte die Regierungsrätin. Für die Abklärungen wolle sich die Regierung «Zeit nehmen», damit die «beste Lösung» ausgearbeitet werde.

Alle Prüfungsaufträge fanden im Landrat eine Mehrheit. Die SP wollte abklären, wie der Kanton Pilotprojekte mit Tagesschulen für Kinderbetreuung auf Primarstufe und auf der nächsthöheren Sekundarstufe freiwillig initiieren und finanzieren kann. Die Grünen forderten einen Tageskindergarten oder eine Tageskindergartenklasse, damit nicht eine Betreuungsperson das Kleinkind in die Krippe begleiten muss.

Gemeinden sind gefordert

Der Landrat unterstützte auch das Postulat der Grünen, damit die Regierung prüfe, wie Gemeinden in der Primarschule Tagesschulen oder Tagesschulklassen einführen können, wie beispielsweise Mittagstische; zudem soll sie prüfen, ob die Angebote auch während der Schulferien geöffnet sein können. Die SP verlangte, dass der Kanton auf Sekundarstufe I Betreuungsprojekte zumindest zu Beginn finanziert. Zudem soll innerhalb von 15 Jahren auf der Sekundarstufe I eine Tagesschule pro Sekundarschulkreis eingeführt werden .

Der Landrat überwies zudem auch ein Postulat der Mitte. So muss der Kanton ein «Impulsprogramm» prüfen. Der Kanton soll die Gemeinden finanziell unterstützen, damit diese mehr Betreuungsplätze einrichten. Auch die von der SP verlangte Änderung im kantonalen Musterreglement fand eine Mehrheit. Mütter sollen demnach weniger Kriterien erfüllen müssen, um einen Anspruch auf Tagesbetreuung zu erhalten.

SDA/td

Fehler gefunden?Jetzt melden.