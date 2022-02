Wirbel um Baustelle in Therwil – Gemeinde zeigt 80-jährigem Anwohner die kalte Schulter Weil Senior Joseph Häring wegen eines Bächleins kein direkter Anstösser sei, wurden ihm Aussagen über eine Baustelle vor seiner Nase verweigert. Benjamin Wirth

Der Ausblick von Joseph Härings Balkon: Der Senior befürchtet, bald eine graue Wand anstarren zu müssen. Zwischen der Baustelle und seiner Liegenschaft fliesst der Binnbach (vorne im Bild). Foto: Kostas Maros

Joseph Häring wurde vor kurzem Zeuge, wie eisern Beamte bei grösseren Bauverfahren vorgehen können. An der Ringstrasse in Therwil, vis-à-vis den Liegenschaften an der Alemannenstrasse, wird derzeit ein neues Gebäude des Baselbieter Energieversorgers Primeo Energie gebaut. Vom Vorhaben hat der 80-Jährige, der seit rund 40 Jahren im Block direkt gegenüber der Baustelle lebt, nichts mitbekommen. «Auf einmal waren die Bauarbeiter mit ihrem Equipment da, und wir sind vor vollendete Tatsachen gestellt worden», sagt er.