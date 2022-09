Widerstand in Bennwil – Gemeinde wehrt sich gegen 5G-Antenne Am nördlichen Dorfeingang will Sunrise einen 30-Meter-Mast errichten. Der Bau soll der Einführung des neuen 5G-Mobilfunknetzes dienen. Weder unter den Einwohnern noch im Gemeinderat stösst das Projekt auf Anklang. Karoline Edrich

Eine 5G-Antenne würde das Ortsbild von Bennwil zerstören, meint Gemeinderatspräsidentin Verena Scherrer-Nef. Symbolfoto: Madeleine Schoder

In der Gemeinde Bennwil regt sich Widerstand: Sunrise möchte laut Baugesuch eine 5G-Antenne am nördlichen Dorfeingang errichten. Der neue 30-Meter-Mast soll laut dem Mobilfunkanbieter dem Ausbau des 5G Netzes dienen. Im Gemeinderat stösst das Projekt nicht auf Anklang – vor allem wegen des vorgesehenen Standorts: «Das Dorf ist im Bundesinventar als schützenswertes Ortsbild von nationaler Bedeutung eingestuft. Die massive Antenne direkt am Dorfeingang würde dieses zerstören», so Gemeinderatspräsidentin Verena Scherrer-Nef.

Auf Ärger stösst insbesondere die Tatsache, dass die Behörden Sunrise bereits vor einiger Zeit Alternativvorschläge gemacht haben: «Ausserhalb vom Dorf haben wir bereits eine Mobilfunkantenne von Swisscom. Diesen Standort zu erweitern, wäre eine sinnvolle Lösung», so Scherrer. Wie aus dem Baugesuch hervorgeht, hatte diese Idee jedoch kein Gehör gefunden.

Gefahr für Kinder

Deshalb hat der Gemeinderat vorsorglich Einsprache erhoben und eine Fristverlängerung für die detaillierte Begründung beantragt. Zunächst würden die Behörden nun eine Stellungnahme verfassen. Ausserdem wolle man die Meinung der kantonalen Denkmal- und Heimatschutzkommission einholen.

Auch die Einwohnerinnen und Einwohner haben Einsprachen eingereicht – eine davon mit 120 Unterschriften. Wie die «Volksstimme» berichtete, weisen die Mitunterzeichnenden auf die verschiedenen Wohnliegenschaften, Arbeitsstätten sowie den Kindergarten und die Turnhalle hin, die sich in unmittelbarer Nähe des vorgesehenen Standorts befinden. Eine Gefahr für Menschen sowie Tiere und Natur durch die neue Antenne sei daher nicht auszuschliessen.

