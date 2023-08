Gemeinde stellt Schul-Architekten Bedingung – Sissacher Fasnachts-Mosaik soll erhalten bleiben Walter Eglin (1895–1966) ist für seine Mosaike berühmt, die viele Baselbieter Schulen schmücken. Doch wegen Um- und Neubauten sind seine Werke gefährdet, auch in Sissach. Simon Erlanger

An an der Sissacher Primarschule Dorf setzte der Baselbieter Künstler Walter Eglin 1961 mit dem Mosaik «Hutzgüri und Weibelwyb» der alten Sissacher Fasnacht ein Denkmal. Es soll erhalten bleiben. Foto: zVg/Gemeinde Sissach

Das Mosaik «Hutzgüri und Weibelwyb» bei der alten Sissacher Primarschule Dorf soll erhalten bleiben. Das meldet die Sissacher «Volksstimme» am Dienstag. Das Werk des Känerkindener Künstlers Walter Eglin (1895 bis 1966) ist durch den geplanten Umbau des Primarschulhauses gefährdet. Die Gemeinde Sissach stellt nun den Planern und Architekten die Bedingung, den Umbau so zu planen, dass das Mosaik erhalten bleibt.

Walter Eglin entstammte einer Baselbieter Posamenter- und Kleinbauernfamilie. Schon jung verfolgte er künstlerische Interessen und wurde durch Holzschnitte und Illustrationen bekannt. 1930 gehörte er zu den Mitbegründern des kantonalen Kunstkredits Baselland, der bis heute im Auftrag des Kantons Kunst sammelt. Nebst dem Anfertigen von Holzschnitten malte Eglin auch surrealistische Ölbilder, fertigte Schnitzereien in Hartholz an und formte Objekte aus Lehm. Schliesslich nahm er am Wettbewerb für die künstlerische Gestaltung der Eingangshalle des 1939 eröffneten Kollegiengebäudes der Universität Basel teil. Daraus entstand bis 1946 sein bekanntestes Werk «Sendung», das bis heute den Eingangsbereich des Kollegiengebäudes am Petersplatz ziert.

Mosaike für die Baselbieter Schulen

In den folgenden Jahrzehnten verfeinerte Eglin die Kunst des Mosaiks unter anderen auch während eines längeren Aufenthalts in Israel. Zu seinen Werken gehört auch das Mosaik «Luther vor dem Reichstag» in der Dreifaltigkeitskirche in Worms. Sein vielfältiges Œuvre umfasst auch Glasfenster in verschiedenen Baselbieter Kirchen sowie Mosaiken und Sgraffiti an den Wänden zahlreicher Baselbieter Schulhäuser.

Künstler Walter Eglin (1895–1966) bei der Arbeit. Foto PD

Im Gefolge der zahlreichen Um- und Neubauten von Schulhäusern im Baselbiet sind nun immer wieder Werke des Künstlers gefährdet. Auch dank des Einsatzes seines Sohnes Tony Eglin konnten in der Vergangenheit die Werke in Liestal, Muttenz, Hölstein und Basel gerettet werden. Jetzt ist also Sissach dran. Das grosse, 1961 von Eglin geschaffene Mosaik «Hutzgüri und Weibelwyb» – eine Hommage an die alte Sissacher Fasnacht – befindet sich an der Wand des Foyers zwischen der Turnhalle und dem Primarschulhaus Dorf in Sissach. Weil nun die Turnhalle durch neue Schulräume ersetzt werden soll, stellt sich die Frage, was mit dem Mosaik geschehen wird. Muss es weichen und woanders neu montiert werden? Oder ist es dann gar bedroht?

Schulleiter Patrick Schwab weist gegenüber der «Volksstimme» darauf hin, dass dem Mosaik vorerst wenig passieren kann. Zuerst müsse die Dreifachturnhalle gebaut werden. Erst danach seien der Abriss der alten Turnhalle und der Neubau vorgesehen, so Schwab. Ausserdem werde der Neubau möglicherweise nicht direkt an das bisherige Schulhaus angebaut, womit das Mosaik in einen neuen Zwischentrakt oder im Inneren des Neubaus zu liegen kommen könnte. Bei der zuständigen Baukommission seien im Übrigen weitere Standorte für das Mosaik in Prüfung, falls obige Möglichkeiten nicht gingen. Grundsätzlich seien aber alle Mitglieder der Sissacher Baukommission für den Erhalt des Mosaiks. In diesem Sinne äussert sich auch Marcel Meier, Leiter Hochbau der Gemeinde Sissach. Gebaut werde erst in drei bis vier Jahren. Aktuell sei ein Architekturwettbewerb für den Neubau in Vorbereitung. Eine Bedingung für diesen Wettbewerb sei, das Mosaik von Walter Eglin zu erhalten, so Marcel Meier zur «Volksstimme».



