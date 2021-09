Kantonsgericht gibt Reinach recht – Gemeinde schnitt Baum zurück, während Besitzer in den Ferien war Ein Reinacher zog vor Kantonsgericht, weil die Gemeinde ohne ihn zu informieren seinen Baum schnitt. Für seine erfolglose Beschwerde und die Forderung nach 45’000 Franken liess er ein Gutachten erstellen. Thomas Gubler

Anders als in Reinach dient diese Linde keinem Anwohner als Sichtschutz, aber Spaziergängern als Schutz vor der Sonne. Foto: Tamedia

Vielleicht hätte sich der Eigentümer einer Liegenschaft mit unter Schutz gestellter Linde im Zentrum von Reinach doch auf den Vergleich mit der Gemeinde einlassen sollen, den der referierende Kantonsrichter Niklaus Ruckstuhl am Mittwoch in letzter Minute noch angeregt hatte. Die Gemeinde wäre ihm etwas entgegengekommen, doch der Kläger beharrte auf einer Parteientschädigung. Auf eine solche aber wollte sich die Gemeinde nicht einlassen. Und so blieben dem Kläger am Schluss nur Kosten.

Dabei brachte die Abteilung für Verfassungs- und Verwaltungsrecht (VV) des Kantonsgerichts dem Liegenschaftseigentümer durchaus Verständnis entgegen, weil das Vorgehen der Gemeinde alles andere als einwandfrei war. Für die Pflege der in Reinach unter Schutz gestellten Bäume hatte die Einwohnergemeinde eine private Firma beauftragt.

Diese brachte am 16. Juli 2019 an der rund 100 Jahre alten Linde auf dem Grundstück von S.F. einen sogenannten Kronenpflegeschnitt an, damit vom Baum keine Gefahr durch herunterfallende Äste ausgehen konnte. Weder die Gemeinde noch die beauftragte Firma nahmen aber vorher Kontakt mit dem Eigentümer auf. Dieser weilte zum Zeitpunkt der Aktion in den Ferien und stand bei der Rückkehr vor vollendeten Tatsachen.

Sichtschutz verloren

Und die gefielen ihm gar nicht. Nicht nur erachtete er den Kronenpflegeschnitt als unnötig, durch die Entfernung zahlreicher Äste hatte der Sitzplatz des Liegenschaftseigentümers den Sichtschutz gegen die Strasse und die benachbarten Häuser hin eingebüsst. «Ein Verlust von Lebensqualität», wie S.F. erklärte, den er so nicht hinnehmen wollte.

Gestützt auf ein von ihm in Auftrag gegebenes Gutachten, machte er eine Wertminderung der Linde und der Liegenschaft geltend und verlangte Wiederherstellung des Sichtschutzes mit Kletterpflanzen in Töpfen. Alles in allem forderte er in seiner Staatshaftungsklage vor dem Kantonsgericht Schadenersatz in der Höhe von 45’000 Franken von der Gemeinde.

Das Gutachten vermochte jedoch das Kantonsgericht nicht zu überzeugen. Der Baum sei fachgerecht zurückgeschnitten worden, eine Wertverminderung sei nicht ersichtlich, sagte Kantonsrichter Ruckstuhl. Auch sei der Sichtschutz nicht einfach dahingefallen, und eine gewisse Verminderung desselben könne durch einen Schnitt kaum vermieden werden. So kam der Referent zum Schluss: «Das Gutachten des Klägers ist nicht schlüssig und nicht nachvollziehbar. Eine Wertverminderung von Linde und Liegenschaft ist somit nicht begründet.» Entsprechend sei die Klage von S.F. abzuweisen.

«Ungewöhnliches» Vorgehen der Gemeinde

Diesem Antrag widersetzte sich niemand in der Fünferkammer unter dem Vorsitz von Daniel Ivanov. Allerdings wurde die Gemeinde für das Vorgehen – keine Vorankündigung und Rückschnitt in Abwesenheit des Eigentümers – kritisiert. Diese Handlungsweise sei doch ziemlich «ungewöhnlich» und habe dem Kläger letztlich die Beweissicherung erschwert, wenn nicht gar verunmöglicht, sagte Richter Jgnaz Jermann.

Die Vorgehensweise war jedoch nicht Gegenstand der Schadenersatzklage. Und eine dafür allenfalls infrage kommende Genugtuung war nicht beantragt. Immerhin hat sich die Gemeinde für die mangelhafte Kommunikation in aller Form entschuldigt und dem Kläger drei Ster Holz zukommen lassen.

So wurde die Klage schliesslich einstimmig mit fünf zu null abgewiesen. Der unterlegene Kläger trägt die Prozesskosten von 2500 Franken. Der vom Referenten angeregte Vergleich hätte ihm zumindest eine gewisse Wiederherstellung des Sichtschutzes durch die Gemeinde gesichert. Dass aber ein solcher Fall am Schluss fast nur Verlierer zurücklässt, zeigt der Umstand, dass der Einwohnergemeinde Reinach in dieser Angelegenheit über 20’000 Franken Anwaltskosten entstanden sind.

