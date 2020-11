Schutzkonzept stiess an Grenzen – Gemeinde muss Versammlung wegen Besucheransturm absagen Die Baselbieter Gemeinde Seltisberg steht vor diversen Unklarheiten, weil sie die Einwohnerversammlung kurzfristig nicht durchführen konnte. Benjamin Wirth

Landesweit überlegen sich die Behörden, wie sie Gemeindeversammlungen trotz Corona durchführen können. Die Schutzkonzepte müssen dauernd angepasst werden. Foto: Keystone (Symbolbild)

Die Einwohnerinnen und Einwohner der Oberbaselbieter Gemeinde Seltisberg waren ziemlich perplex, als die Gemeindeversammlung vom 26. November in allerletzter Sekunde abgesagt wurde. Die Sitzplätze in der Mehrzweckhalle an der Liestalerstrasse, in der die Veranstaltung eigentlich hätte stattfinden sollen, waren bereits besetzt. Die Anwesenden warteten, blickten sich erwartungsvoll an und hatten Stift und Notizblock gezückt.

Wegen des Corona-Schutzkonzeptes durften sich in der Halle nur 120 Stimmberechtigte aufhalten. Das Interesse an diesem Abend war indes viel grösser. Traktandiert waren zukunftsweisende Themen wie die Genehmigung des Budgets für das kommende Jahr oder die Gesamtrevision des Steuerreglements – der Steuerfuss sollte um 7 Prozent erhöht werden.