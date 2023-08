Gemeinde gibt Kompetenzen ab – Künftig wird der Kanton die Lausener Gemeindesteuern eintreiben Lausen überlässt Liestal das Inkasso seiner Steuern. Damit folgt Lausen den 48 von 86 der Baselbieter Gemeinden, die schon auf ihre Steuerkompetenzen verzichtet haben. Simon Erlanger

Lausen überlässt ab 2024 das Einkassieren seiner Steuern dem Kanton Basel-Landschaft. Der Alleingang wurde zu teuer und zu aufwendig. Foto: zvg



Lausen übergibt per ersten Januar 2024 den sogenannten Steuerbezug an den Kanton. Liestal wird künftig für das Inkasso der Gemeindesteuern zuständig sein. «Aufgrund der Kündigung einer IT-Anwendung war die Gemeinde Lausen gezwungen, eine neue Lösung für den Steuerbezug zu prüfen», so die Gemeinde. «Zur Diskussion standen die Beschaffung einer neuen IT- Lösung sowie die Auslagerung an die kantonale Steuerverwaltung.»

Kanton übernimmt

Eine eigene IT-Lösung wäre wohl zu teuer gekommen, sodass sich die Gemeinde zur Auslagerung entschloss. Zurzeit haben schon 48 der 86 Baselbieter Gemeinden ihren Steuerbezug an den Kanton ausgelagert und überlassen ihm das Einkassieren.

Der Steuerbezug bis und mit der Steuerperiode 2023 werde noch von der Gemeinde Lausen vollzogen. Ab Steuerperiode 2024 übernimmt dann nach 190 Jahren Existenz der Kanton Basel-Landschaft das Eintreiben der Lausener Gemeindesteuern.

Lausen sieht bei der Auslagerung vor allem Vorteile, denn die Rechnungstellung durch den Kanton umfasse sowohl die Staatssteuer als auch und die Gemeinde-, Kirchen- und Feuerwehrsteuern. Ein weiterer Vorteil sei, dass es ab der Steuerperiode 2024 mit der Steuerverwaltung Basel-Landschaft nur noch eine Anlaufstelle für Abklärungen gebe.



