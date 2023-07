Kameras in Waldenburg – Gemeinde geht gegen Wildpinkler vor Weil der Bau des Spielplatzes kurz bevorsteht und öffentliches Urinieren häufiger wurde, entscheidet sich Waldenburg für die Installation neuer Überwachungskameras. Linus Schauffert

Überwachungskameras sind auch in der Region ein probates Mittel zur Verhinderung von Vandalismus. Symbolfoto: Getty Images

Mit fortschreitender Digitalisierung werden auch immer häufiger Kameras zur Verhinderung von Vandalismus und anderen Straftaten eingesetzt. So jetzt auch in Waldenburg.

Wie die «Basellandschaftliche Zeitung» berichtet, reagiert der Gemeinderat auf die Zunahme von Fällen öffentlichen Urinierens im Dorfpark Allee während der letzten zwei Monate, indem er Kameras installiert. Am Donnerstag startet die Videoüberwachung, wie die Waldenburger Gemeindeverwalterin Regula Roth gegenüber der «bz» bestätigt.

Angriffsfläche für Vandalismus

Noch in diesem Jahr soll zudem im Dorfpark die erste Etappe des Baus des neuen Spielplatzes durchgeführt werden. Roth sieht in den neuen Spielgeräten Angriffsfläche für Vandalismus, was das Bedürfnis nach Videoüberwachung verstärkte.

Dass dieses Rezept durchaus erfolgreich sein kann, sieht man am Waldenburger Schulareal. Dort wurden schon vor einigen Jahren Kameras angebracht. Seither sind weniger Vandalismus-Fälle gemeldet worden respektive konnten die Verantwortlichen ausgemacht werden.

Auch die Gemeinde Frenkendorf hat positive Erfahrungen mit Videoüberwachung auf dem Primarschulareal gemacht. Auf dem Areal der Sekundarschule hingegen sind keine Kameras angebracht. Und dort werde immer wieder gesprayt, gezündelt und gekritzelt, sagt der Frenkendorfer Gemeindeverwalter Thomas Schaub.

