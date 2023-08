Gemeinde Bubendorf – Gemeindepräsident Walter Bieri verstorben Der Gemeindepräsident von Bubendorf, Walter Bieri, ist überraschend verstorben. Bieri war seit 16 Jahren als Gemeinderat und seit 2019 als Gemeindepräsident tätig. Elina Häring

Überraschend verstorben: Walter Bieri. Foto: zvg

Der Gemeindepräsident der Baselbieter Gemeinde Bubendorf, Walter Bieri, ist verstorben. Das teilte die Gemeindeverwaltung von Bubendorf am Mittwochmorgen mit.

Bieri war seit Juli 2008 als Gemeinderat im Amt und für das Departement Soziales und Alter zuständig. Seit Juli 2019 amtete er als Gemeindepräsident von Bubendorf. Zu wesentlichen Projekten seiner Amtszeit zählen unter anderem die Überführung der Vormundschaftsbehörde in die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde. Auch die Neuorganisation der Spitex und der Anschluss derselben an die Spitex Regio Liestal sowie eine Neuorganisation von Schlüsselrollen in der Verwaltung gehören dazu.

Der Gemeinderat und das Verwaltungsteam sind sichtlich «bestürzt und tief betroffen» über den Tod von Walter Bieri, der als äusserst engagiert, gut organisiert und strukturiert und als sehr offene und zu «100 Prozent verlässliche» Persönlichkeit gegolten hat, wie der Verwaltungsleiter der Einwohnergemeinde, Damian von Arx, mitteilt.

Auch der Präsident der SVP Bubendorf, Roger Furler, zeigt sich bestürzt. Der Tod seines Parteikollegen sei tragisch. Walter Bieri hinterlasse eine grosse Lücke als Gemeindepräsident, aber auch als Gemeinderat und SVP-Vorstandsmitglied.

Bei der Bürgergemeinde Bubendorf ist die Bestürzung ebenfalls gross. Die Zusammenarbeit zwischen Einwohnergemeinde und Bürgergemeinde sei besser geworden, seit Bieri Präsident gewesen sei. Das sagt Sylvia Tschudin, Präsidentin der Bürgergemeinde, gegenüber der BaZ. So hätten die Bürgergemeinde und Walter Bieri vor eineinhalb Jahren als gemeinsames Projekt den Begegnungsort Waldfestplatz Murenberg eröffnet. Es sei ein tröstlicher Gedanke, dass der beliebte Ort nun exemplarisch für die gute Zusammenarbeit mit dem ehemaligen Gemeindepräsidenten stehe.

Per sofort und bis auf weiteres übernimmt Vizegemeindepräsident Matthias Mundwiler die Führung des Gemeinderates.

Elina Häring

