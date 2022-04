Kolumne Hans Ulrich Obrist – Gemalte Erinnerungen aus dem Krieg Die Bilder der Künstlerin Sabine Moritz handeln von den Dingen, die sich im Gedächtnis festgesetzt haben – mal detailliert, mal verschwommen. Hans Ulrich Obrist (Das Magazin)

Bilder des Kriegs, die im kollektiven Gedächtnis haften, auf Leinwand gebannt: «Maneuver (Baltic Sea)» von Sabine Moritz aus dem Jahr 2013. Bild: Courtesy of the artist and Pilar Corrias, London

Eines der Ateliers, die ich am häufigsten besucht habe, liegt in einem Hinterhof in Köln, in der Bismarckstrasse. Seit Ende der Achtzigerjahre war ich viele Male dort, um Gerhard Richter zu treffen; heute arbeitet die Künstlerin Sabine Moritz in dem berühmten Gebäude mit den riesigen Fenstern, durch die man auf seit Jahren stillgelegte Gleise blickt.