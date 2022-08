Einkehren: Brauerei – Gelungenes Spiel mit kulinarischen Kontrasten Im Restaurant der ehemaligen Warteck-Brauerei in der Nähe des Basler Wettsteinplatzes mischt sich Tradition mit Moderne und zieht damit ein buntes Publikum an. Dorothea Gängel

Abwechslungsreiche Küche und stilvolles Ambiente in der Gartenwirtschaft der Brauerei Basel. Foto: Lucia Hunziker

«Garten ist offen» verkündet ein Schild am Eingang zu der Brauerei an der Grenzacherstrasse. Und so biegen wir um die Ecke und sind zuerst einmal begeistert von dem, was sich uns da bietet. Aus einem Hinterhof im Industrieareal der ehemaligen Warteck-Brauerei hat man mit viel Grün und fein eingedeckten Tischen eine charmante Sommerterrasse geschaffen. Der Service ist sofort zur Stelle und serviert uns schon bald einen eisgekühlten Aperol Spritz (12 Franken).