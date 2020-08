Rotblau weltweit –

Gelungener Wiedereinstieg In seinem ersten Einsatz nach der Corona-Pause stach Raul Bobadilla gleich als Joker zu. Simon Tribelhorn

Raul Bobadilla gelangen gegen den Tabellenführer Libertad ein Tor und ein Assist. Foto: Amanda Perobelli (Reuters)

England

Trotz guter Ausgangslage verpasste Swansea mit Aldo Kalulu am vergangenen Mittwoch den Einzug ins Playoff-Finale der EFL Championship. Nach einem 1:0-Sieg im Hinspiel über Brentford verloren die Waliser das Rückspiel mit 1:3. Kalulu sass jedoch wie so oft in letzter Zeit nur auf der Ersatzbank und musste das Spielgeschehen von aussen verfolgen. Das letzte Mal zum Einsatz kam er vor über einem Monat. Da die Saison für Swansea nun vorbei ist, wird der 24-jährige Franzose vorerst zum FCB zurückkehren.



Paraguay

Am Sonntag kam Raul Bobadilla zu seinem ersten Einsatz für Guarani seit Mitte Februar. Gegen den Tabellenführer Libertad wurde der 33-Jährige in der 68. Spielminute beim Stand von 1:1 eingewechselt. Wie sich zeigte, war dies eine gute Entscheidung des Trainers, da Bobadilla in der 89. Minute zuerst das 2:1 für sein Team vorbereitete und danach selbst noch das 3:1 erzielte. Club Olimpia mit Derlis Gonzalez konnte derweil von der Niederlage Libertads Gebrauch machen. Der Club aus der paraguayischen Hauptstadt Asuncion gewann gegen Guairena 1:0, Gonzalez lieferte die Torvorlage und rückte so mit seinem Team auf den ersten Rang der Primera Division vor.



Italien

Birkir Bjarnason ist mit Brescia in die Serie B abgestiegen. Der 32-jährige Isländer, welcher in den letzten drei Spielen gar nicht mehr im Aufgebot war, kann in 13 Einsätzen für die Italiener gerade mal eine Torvorlage verbuchen.



Schweden

Trotz seinem fortgeschrittenen Fussballeralter von 35 Jahren ist Behrang Safari immer noch ein wichtiger Bestandteil vom Malmö FF. Er hat bis jetzt eine Mehrheit der Meisterschaftsspiele bestritten, davon eines als Captain, und kämpft mit seiner Mannschaft nach zwölf Spieltagen um die Tabellenführung der Allsvenskan.