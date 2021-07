Nächtliches Geläut – Gelterkinder Glocke macht sich selbstständig Ein technischer Defekt weckt die Anwohner der reformierten Kirche mitten in der Nacht. Martin Regenass

Die zweitgrösste Glocke im Turm der Gelterkinder Kirche hat trotz Abschaltung geläutet. Foto: Roland Schmid

Technik beinhaltet immer auch Tücken. Das haben Anwohner der reformierten Kirche in Gelterkinden in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in ihrem Schlaf erfahren müssen, als eine Kirchenglocke um circa 3 Uhr unverhofft zu läuten begann. Wie die Bauverantwortliche der reformierten Kirche auf Anfrage bestätigt, hätten mehrere Personen bei der Baselbieter Polizei angerufen. «Sie sind wach geworden, weil die Glocke falsch geläutet hat», sagt Käthi Baader. Die Polizei habe sich darauf bei der Sigristin gemeldet, die das Geläut mitten in der Nacht in Begleitung der Polizei ganz abgestellt habe.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Dass die Glocke nicht einwandfrei funktionierte, war den Verantwortlichen bereits davor bekannt. Denn die zweitgrösste Glocke der reformierten Kirche läutete bereits in der Nacht vom Mittwoch auf den Donnerstag zur falschen Zeit. Zwar habe laut Baader die Sigristin auf Anraten der zuständigen Fachfirma die Automatiksteuerung der Glocke ausgeschaltet. Genützt hat das aber offenbar nichts: Die Glocke hat sich in der Nacht auf Freitag erneut selbstständig gemacht. Baader: «Das sind eben so Spinnereien der Technik. Wir wissen nicht, weshalb sich die zweitgrösste Glocke trotz Abschaltung erneut in Schwung gesetzt hat.»

Geläut für Gottesdienst per Hand aktivieren

Zurzeit sind alle Geläute ausser dem Viertel- und dem Stundenschlag ausgeschaltet und die notwendigen Geläute für Gottesdienste und Beerdigungen werden von Hand ausgelöst. «Nächste Woche wird die ganze Steuerung getestet und falls nötig ersetzt. Wir hoffen, dass die Reparatur erfolgreich verläuft», sagt Baader. Die Steuerung der Glocken der reformierten Kirche in Gelterkinden würden jedes Jahr von der Lieferfirma gewartet und die notwendigen Reparaturen ausgeführt. Weshalb sich die zweitgrösste Glocke trotz Abschaltung in der Nacht verselbstständigt hat, wird entweder nächste Woche herausgefunden oder für immer ein Geheimnis bleiben. Baader: «Wir entschuldigen uns auf jeden Fall bei allen betroffenen Einwohnern für die nächtliche Ruhestörung.»

Fehler gefunden?Jetzt melden.