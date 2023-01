Gelterkinder Fasnacht 2023 – Gelterkinden lässt Fasnächtler für die Strassenreinigung zahlen Weil die Gemeinde ihr Budget ausgleichen will, fordert sie von der Gelterkinder Fasnacht Geld. Deswegen war der grosse Umzug am Fasnachtsmontag eine Zeit lang gefährdet. Simon Erlanger

Mit dem Kompromiss zum Beitrag der Gelterkinder Fasnacht an die Strassenreinigungskosten ist der traditionelle Umzug am Fasnachtsmontag ebenso gerettet wie der Kinderumzug am Dienstag. Foto: Archiv Tamedia

In Gelterkinden müssen die Fasnächtler neu rund 5000 Franken an die Kosten der Strassenreinigung nach der Fasnacht bezahlen. Das meldet die Sissacher «Volksstimme» am Dienstag.

Ursprünglich forderte die Gemeinde 2021 von der Gelterkinder Fasnacht (Gefa) sogar rund 10’000 Franken. Das sei zu viel und würde die Durchführung der traditionellem Fasnachtsumzüge gefährden, erklärte der damalige Vorstand der Gefa.

Auf Sparkurs

Dem Gelterkinder Gemeinderat ging es darum, die Gemeindefinanzen in den Griff zu bekommen und darum bei den Zuwendungen an die Vereine zu sparen. Die Summe von vorerst 5000 Franken, welche die Gefa zu berappen hat, stellt nun einen Kompromiss dar. Sie sei verkraftbar, sagte Gefa-Vorstand Dominique Guillod zur «Volksstimme».

Man halte am gewohnten Fasnachtsprogramm fest und versuche, die neuen Zusatzkosten durch Einsparungen und Sponsoren aufzufangen. Der grosse Umzug am Fasnachtsmontag und der Kinderumzug am Dienstag fänden statt.



