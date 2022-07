Grüne stehen in der Pflicht – Gelterkinden kommt nicht mehr aus dem Wählen heraus In der Baselbieter Gemeinde kommt es schon wieder zur Ersatzwahl – die dritte innert eines Jahres. Chance und fast Pflicht für Mitte-links: Will man die Mehrheit im Gemeinderat verteidigen, müssen vornehmlich die Grünen eine geeignete Person für die Wahl aufbieten. Thomas Gubler

«Wir müssen eigentlich für jedes frei werdende Amt kandidieren»: Michael Durrer, Präsident der Baselbieter Grünen. Foto: Grüne Baselland

Der Gelterkinder Gemeinderat kommt nicht zur Ruhe. Vor ein paar Tagen erfolgte die Mitteilung, dass der Parteilose Rico Tirri, im November 2021 für Stefan Ruesch (BZG) in die Gemeindeexekutive gewählt und seit dem 1. Januar 2022 im Amt, nach etwas mehr als einem halben Jahr aus gesundheitlichen Gründen per 31. Juli schon wieder zurücktritt. Sein Nachfolger oder seine Nachfolgerin soll am 27. November an der Urne gewählt werden, sofern keine stille Wahl erfolgt.