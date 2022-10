Bring-statt Holsystem – Gelterkinden: Das Altpapier wird nicht mehr eingesammelt Die Papiersammlung in Gelterkinden wird durch ein Bringsystem ersetzt, wie es etwa beim Blech oder PET bereits der Fall ist. Dafür sollen entsprechende Sammelcontainer aufgestellt werden. Tobias Burkard

Das Altpapier muss in Gelterkinden in Zukunft zu einer Sammelstelle gebracht werden. Symbolfoto: Markus Hubacher

Altpapier bündeln, am richtigen Datum vor die Tür stellen und abholen lassen: So lief es bisher mit den alten Zeitungen und Briefen, die sich im Haushalt angesammelt hatten. In Gelterkinden wird dies zukünftig für die Bewohner ein wenig mehr Aufwand mit sich bringen. Wie der Oberbaselbieter Abfallverband (Obav) entschieden hat, muss das Altpapier in Zukunft zu einem entsprechenden Sammelbehälter gebracht werden.

Wie die «Volksstimme» berichtet, geht diese Änderung vor allem auf die kontinuierlich sinkende Menge an Altpapier zurück. So sei die gesammelte Menge von 639 Tonnen im Jahr 2001 auf 193 Tonnen im vergangen Jahr gesunken. Gründe dafür gibt es laut dem Gelterkinder Gemeinderat und Obav-Vorstandsmitglied Pascal Catin zweierlei.

Zum einen den Rückgang der Printmedien. Auf der anderen Seite hätten sich die Bedürfnisse der Bevölkerung beim Sammeln von Wertstoffen allgemein verändert. So werde Papier zunehmend zusammen mit Glas, PET oder Blech zu den permanenten Sammelstellen gebracht. Wer schon ins Dorf gehe, bringe auch gleich noch das Altpapier mit, sagt Catin.

Mehrere Sammelcontainer

Nun hat sich der Oberbaselbieter Abfallverband auf Anregung verschiedener Gemeinden entschieden, diesem Trend Rechnung zu tragen. Ab dem 1. Januar 2023, so entschied die Delegiertenversammlung, wird der Verband die Papiersammlung in eigener Regie übernehmen. Das Konzept sieht vor, verteilt auf das ganze Obav-Gebiet mehrere Sammelcontainer für Altpapier aufzustellen.

In Gelterkinden, wo rund die Hälfte des Papiers anfällt, sind auf dem Festplatz bei der Schulanlage Hofmatt und an einem zweiten Standort, möglicherweise beim Werkhof Fääli, zwei grosse Einheiten geplant. Der Gemeinderat wird, so Catin gegenüber der «Volksstimme», die Bevölkerung demnächst in diesem Sinn orientieren.

Die Gemeinde dürfte laut Catin durch das Wegfallen der sechs jährlichen Papiersammlungen rund 12’000 Franken einsparen. Weil ein Teil des Papiers, das bisher anderweitigen privaten Sammelstellen zugeführt wurde, künftig über den Obav entsorgt werden dürfte, könne auch der Obav mittel- bis langfristig vom Wechsel profitieren.

