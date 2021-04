Pausenfazit

Die erste Halbzeit bot Chancen auf beiden Seiten. Wirklich zwingend wurde es nur zweimal. Adamu kam auf Seite der Gäste zu einer guten Möglichkeit, doch scheiterte an Von Ballmoos. Für das Heimteam hätte Mambimbi zum 1:0 einschieben können, stand aber nicht richtig zum Ball. So fehlen in Bern in der ersten Hälfte die wirklichen Highlights. Und auch die Tore.

Auch beim Gastspiel von Servette im Zürcher Letzigrund sowie beim Duell von Vaduz und Sion sind Tore Fehlanzeige.